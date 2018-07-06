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حالة الطقس: حار في المناطق الجبلية والداخلية

تاريخ النشر: 06/07/2018 - 07:50

حالة الطقس: حار في المناطق الجبلية والداخلية
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

من المتوقع أن تكون درجات الحرارة، اليوم الجمعة، أعلى من المعدل السنوي، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 34 – 21، الخالصة (كريات شمونه) 37 – 23، صفد 31 – 21، طبرية 39 – 24، الناصرة 34 – 21، حيفا 31 – 25، يافا 31 – 25، القدس المحتلة 32 – 25، عين جدي (البحر الميت) 42 – 31، بئر السبع 36 – 23، أم رشرش (إيلات) 41 – 28.

ويتوقع أن يكون الطقس يومي السبت والأحد غائما جزئيا حتى صافيا، ولا يتوقع أن يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#حالة الطقس

من عرب 48

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