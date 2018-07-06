حالة الطقس: حار في المناطق الجبلية والداخلية

من المتوقع أن تكون درجات الحرارة، اليوم الجمعة، أعلى من المعدل السنوي، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 34 – 21، الخالصة (كريات شمونه) 37 – 23، صفد 31 – 21، طبرية 39 – 24، الناصرة 34 – 21، حيفا 31 – 25، يافا 31 – 25، القدس المحتلة 32 – 25، عين جدي (البحر الميت) 42 – 31، بئر السبع 36 – 23، أم رشرش (إيلات) 41 – 28.

ويتوقع أن يكون الطقس يومي السبت والأحد غائما جزئيا حتى صافيا، ولا يتوقع أن يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة.