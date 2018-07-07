حالة الطقس: حار أكثر من المعدل السنوي

من المتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم، السبت، أعلى من المعدل السنوي لهذا الموسم، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة نهار اليوم والليلة كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 35 – 21، الخالصة (كريات شمونه) 37 – 23، صفد 31 – 21، طبرية 40 – 24، الناصرة 34 – 25، حيفا 31 – 25، يافا 31 – 25، القدس المحتلة 32 – 22، عسقلان 30 – 25، عين جدي (البحر الميت) 42 – 32، بئر السبع 37 – 22، أم رشرش (إيلات) 41 – 29.

ومن المتوقع ألا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة يوم غد الأحد.