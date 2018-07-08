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حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي

تاريخ النشر: 08/07/2018 - 07:11

حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي
عكا (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، حارًا نسبيًا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتكون الأجواء هذه الليلة صافية ودافئة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الإثنين، حارًا نسبيًا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .
وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو، بعد غد الثلاثاء غائمًا جزئيًا إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والأربعاء، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#حالة الطقس
#طقس فلسين
#الأرصاد الجوية الفلسطينية

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