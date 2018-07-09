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حالة الطقس: استمرار موجة الحر

تاريخ النشر: 09/07/2018 - 06:50

حالة الطقس: استمرار موجة الحر
(أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

يكون الجو، اليوم، الإثنين، حارًا نسبيًا إلى حارّ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتكون الأجواء الليلة غائمة جزئيًا إلى صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في حين يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، غدًا الثلاثاء، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا في المناطق الجبلية، وحارًا نسبيًا إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتستمر درجات الحرارة في الانخفاض، الأربعاء، أيضًا، إذ يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا في المناطق الجبلية، وحارًا نسبيًا إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#حالة الطقس
#درجات الحرارة
#طقس فلسطين

من عرب 48

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