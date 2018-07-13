حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع في درجات الحرارة

من المتوقع أن يكون الجو اليوم، الجمعة، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

وبحسب خدمات الأرصاد الجوية فإن الرياح سوف تشتد، ومن غير المستبعد أن تسقط زخات خفيفة من الأمطار شمالي البلاد وعلى طول الساحل، كما يحتمل سقوط زخات خفيفة في مركز البلاد أيضا خلال ساعات الليل.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 31 – 20، الخالصة (كريات شمونه) 34 – 24، صفد 28 – 20، طبرية 36 – 25، الناصرة 31 – 21، حيفا 30 – 26، يافا 30 – 26، القدس المحتلة 28 – 20، عسقلان 30 – 26، عين جدي (البحر الميت) 38 – 30، بئر السبع 33 – 24، أم رشرش (إيلات) 37 – 27.

ومن المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، السبت، بيد أنها تبقى دون المعدل السنوي بقليل.

إلى ذلك، يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، الأحد، وتكون قريبة من المعدل السنوي لمثل هذا الموسم، وتكون الرياح ما بين جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.