حالة الطقس: أجواء حارة ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها

الراصد الجوي أن يطرأ، اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس حارا نسبيا إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، يوم الأربعاء، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس حارا نسبيا إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الاغوار والبحر الميت، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطفس حارا نسبيا إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفيا عاديا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس صيفيا عاديا في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، يوم الأحد من الأسبوع القادم، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس صيفيا عاديا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.