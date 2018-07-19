حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

من المتوقع أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا حتى صافيا، ويطرأ انخفاض طفيف على نسبة الرطوبة، كما تخف بشكل طفيف شدة الحر.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فهي كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 32 – 19، الخالصة (كريات شمونه) 35 – 22، صفد 29 – 18، طبرية 38 – 24، الناصرة 32 – 20، حيفا 30 – 25، يافا 31 – 25، القدس المحتلة 31 – 18، عسقلان 30 – 24، عين جدي (البحر الميت) 42 – 29، بئر السبع 36 – 21، أم رشرش (إيلات) 42 – 28.

إلى ذلك، يتوقع أن تكون الرياح ما بين جنوبية غربية حتى شمالية غربية، وبسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 35 كيلومترا في الساعة، ويكون البحر مائجا، حيث يتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج ما بين 60 إلى 120 سنتمترا.

ومن المتوقع أن يطرأ، يوم غد الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون مماثلة للمعدل السنوي في هذا الموسم، ويحتمل سقوط زخات خفيفة في منطقتي الشمال والساحل.

أما السبت فيتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون أقل من المعدل السنوي، ويحتمل سقوط زخات محلية خفيفة في منطقتي الشمال والساحل.

ومن المتوقع أن يكون الجو، الأحد القادم، غائما جزئيا حتى صافيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.