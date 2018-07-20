حالة الطقس: ثانية انخفاض طفيف على درجات الحرارة

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، غائما جزئيا حتى صافيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدل السنوي في هذا الموسم.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 31 – 20 الخالصة (كريات شمونه) 34 – 21، صفد 27 – 19، طبرية 36 – 24، الناصرة 31 – 20، حيفا 30 – 25، يافا 30 – 25، القدس المحتلة 29 – 19، عسقلان 30 – 24، عين جدي (البحر الميت) 39 – 29، بئر السبع 33 – 20، أم رشرش (إيلات) 40 – 27.

أما السبت فيتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون أقل من المعدل السنوي، ويحتمل سقوط زخات محلية خفيفة في منطقتي الشمال والساحل.

ومن المتوقع أن يكون الجو، الأحد القادم، غائما جزئيا حتى صافيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.