  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: ثانية انخفاض طفيف على درجات الحرارة

تاريخ النشر: 20/07/2018 - 07:57

حالة الطقس: ثانية انخفاض طفيف على درجات الحرارة
مرج ابن عامر
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، غائما جزئيا حتى صافيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدل السنوي في هذا الموسم.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 31 – 20 الخالصة (كريات شمونه) 34 – 21، صفد 27 – 19، طبرية 36 – 24، الناصرة 31 – 20، حيفا 30 – 25، يافا 30 – 25، القدس المحتلة 29 – 19، عسقلان 30 – 24، عين جدي (البحر الميت) 39 – 29، بئر السبع 33 – 20، أم رشرش (إيلات) 40 – 27.

أما السبت فيتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون أقل من المعدل السنوي، ويحتمل سقوط زخات محلية خفيفة في منطقتي الشمال والساحل.

ومن المتوقع أن يكون الجو، الأحد القادم، غائما جزئيا حتى صافيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.


#حالة الطقس

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ائتلاف "صوتك قوة" يصعّد المطالبة بتمثيل نسائي في السلطات المحلية
ائتلاف "صوتك قوة" يصعّد المطالبة بتمثيل نسائي في السلطات المحلية

2018-07-20

عرابة: الحراك الشبابي يرشح منيب بدارنة للرئاسة
عرابة: الحراك الشبابي يرشح منيب بدارنة للرئاسة

2018-07-20

اللد: الشرطة تقتحم عرسًا وتعتدي على المتواجدين فيه
اللد: الشرطة تقتحم عرسًا وتعتدي على المتواجدين فيه

2018-07-19

الأكثر قراءة

قاقوا في قفص العرب وباضوا في سلة نتنياهو

قاقوا في قفص العرب وباضوا في سلة نتنياهو

2018-07-19
نتنياهو هدد بحل الحكومة بحال عدم تغيير مكانة اللغة العربية

نتنياهو هدد بحل الحكومة بحال عدم تغيير مكانة اللغة العربية

2018-07-19
خطف الطفل من قلنسوة: تمديد اعتقال المشتبه بهم 7 أيام إضافية

خطف الطفل من قلنسوة: تمديد اعتقال المشتبه بهم 7 أيام إضافية

2018-07-19

"قانون القومية" العنصري: تفاصيل خطة نتنياهو للكذب والتضليل

2018-07-19
القائمة المشتركة: قانون القومية يؤسّس لنظام الأبرتهايد

القائمة المشتركة: قانون القومية يؤسّس لنظام الأبرتهايد

2018-07-19