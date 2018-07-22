  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

تاريخ النشر: 22/07/2018 - 07:14

حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، اليوم الأحد، صيفيًا عاديًا في المناطق الجبلية، وحارًا نسبيًا إلى حار في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويكون الطقس، يوم غد الإثنين، حارًا نسبيًا إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

والثلاثاء، يكون الجو حارًا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الأربعاء المقبل، حارًا إلى شديد الحرارة في كافة المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.

ويكون الجو، يوم الخميس القادم، حارًا إلى شديد الحرارة في كافة المناطق، ولا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4- 5 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.


#حالة الطقس
#درجات الحرارة
#حالة الطقس
#طقس فلسطين

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رهط: الشرطة تقتحم حارة العتايقة وتعتقل ناشطين
رهط: الشرطة تقتحم حارة العتايقة وتعتقل ناشطين

2018-07-22

إلقاء قنابل في كفر ياسيف وإطلاق نار بساجور
إلقاء قنابل في كفر ياسيف وإطلاق نار بساجور

2018-07-22

هزة أرضية تضرب طبرية والجليل بقوة 3.4
هزة أرضية تضرب طبرية والجليل بقوة 3.4

2018-07-22

الأكثر قراءة

الشرطة ومأسسة الجريمة: أعيد الطفل المخطوف وبقيت الأسئلة دون إجابات

الشرطة ومأسسة الجريمة: أعيد الطفل المخطوف وبقيت الأسئلة دون إجابات

2018-07-21
تهدئة في غزّة تؤجّل عدوانًا إسرائيليًا

تهدئة في غزّة تؤجّل عدوانًا إسرائيليًا

2018-07-21
رام الله: العشرات في مظاهرة ارفعوا العقوبات عن غزّة

رام الله: العشرات في مظاهرة ارفعوا العقوبات عن غزّة

2018-07-21
ليست إسرائيل التي اعترف بها العالم

ليست إسرائيل التي اعترف بها العالم

2018-07-21
إسرائيل تضربُ التهدئة: مدفعية الاحتلال تقصف موقعًا في غزة

إسرائيل تضربُ التهدئة: مدفعية الاحتلال تقصف موقعًا في غزة

2018-07-21