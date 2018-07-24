موجة الحر تتواصل: "على المسافرين تتبع أوقات رحلاتهم"

تتواصل موجة الحر الشديد التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية يوم غد، الأربعاء، حيث حذرت وزارة الصحة من التعرض المباشر لأشعة الشمس، فيما أكدت استمرار ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة في معظم أنحاء البلاد.

وطالبت سلطة المطارات الإسرائيلية جمهور المسافرين بتتبع أوقات رحلاتهم، وخصوصًا بين الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة السادسة من مساء يوم غد، بسبب احتمال حدوث تغيير في التوقيت وتأجيل الرحلات المغادرة والقادمة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية والارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وقالت سلطة المطارات "قامت إدارة مطار بن غوريون بتوظيف عمال إضافيين لتمكين طاقم تفريغ وتحميل حمولة الطائرات بالتنشط والانتعاش".

وأوصت وزارة الصحة بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وتجنب القيام بمجهود بدني والحرص على شرب 3 لترات من الماء يوميًا، والتواجد قدر الإمكان في الأماكن المكيفة.

وأشار الراصد الجوي إلى التوقعات أن تنخفض درجات الحرارة خلال نهاية الأسبوع الجاري.

ولا يطرأ، بعد غد الخميس، تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة في كافة المناطق.

فيما يشهد يوم الجمعة المقبل، إنخفاض درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلاتها السنوية لمثا هذا العام، وتسود أجواء صيفية عادية في كافة المناطق الجبلية الفلسطينية بينما تسود أجواء حارة في المناطق السهلية وحارة جدًا في الأغواء والبحر الميت.

وتوالي درجات الحرارة إنخفاضها بشكل طفيف آخر ويبقى الجو صيفيًا عاديًا نهارًا ومنعش ولطيف ليلًا وفجرًا، بإستثناء المناطق الغورية التي ستشهد جوًا حارًا بشكل كبير.

درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة والغد هي: صفد 34-23 ، طبرية 43-26 ، الناصرة 36-23، حيفا 35-25، القدس 36-25، بئر السبع 40-25، يافا 35-25، غزة 24-37، عكا 23-35، أم الفحم 27-39، قلقيلية 27-39، سخنين 27-39، رام الله 22-35.