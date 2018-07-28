حالة الطقس: انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة

من المتوقع أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا ودرجات الحرارة معتدلة نسبيا لهذا الموسم، حيث يتوقع أن يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، كما يحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة جدا في المناطق الشمالية والساحلية.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 29 – 19، الخالصة (كريات شمونه) 32 – 23، صفد 26 – 19، طبرية 35 – 25، الناصرة 29 – 21، حيفا 30 – 25، يافا 30 – 26، القدس المحتلة 27 – 19، عسقلان 30 – 26، عين جدي (البحر الميت) 39 – 29، بئر السبع 32 – 22، أم رشرش (إيلات) 37 – 26.

ويتوقع أن يكون الطقس الأحد مماثلا للسبت، أما يوم الإثنين فيحتمل حصول ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتكون في حدود المعدلات السنوية.