حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة حتى الأربعاء

توقّعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو، اليوم، الإثنين، غائمًا جزئيًا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيًا إلى صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدًا، الثلاثاء، غائمًا جزئيًا إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الخميس المقبل، غائمًا جزئيًا، ويطرأ انخفاض آخر طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.