  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة حتى الأربعاء

تاريخ النشر: 30/07/2018 - 07:33

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة حتى الأربعاء
عرب ٤٨ / وفا
تحرير: أحمد دراوشة

توقّعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو، اليوم، الإثنين، غائمًا جزئيًا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيًا إلى صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدًا، الثلاثاء، غائمًا جزئيًا إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الخميس المقبل، غائمًا جزئيًا، ويطرأ انخفاض آخر طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.


#حالة الطقس
#طقس فلسطين

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع عامل من الطيبة دهسا داخل مصنع
مصرع عامل من الطيبة دهسا داخل مصنع

2018-07-30

طبرية: العثور على جثة شاب من عرابة اختفى أول من أمس
طبرية: العثور على جثة شاب من عرابة اختفى أول من أمس

2018-07-30

دير الأسد: مواجهات وإطلاق نار بين مواطنين والشرطة
دير الأسد: مواجهات وإطلاق نار بين مواطنين والشرطة

2018-07-29

الأكثر قراءة

الاحتلال يفرج عن عهد وناريمان التميمي

الاحتلال يفرج عن عهد وناريمان التميمي

2018-07-29
#نبض_الشبكة: المصريون يصرّون على

#نبض_الشبكة: المصريون يصرّون على "زعل" السيسي

2018-07-29
شهادات خاصّة | داريا وقائمة الألف ضحيّة: المقتلة مستمرّة

شهادات خاصّة | داريا وقائمة الألف ضحيّة: المقتلة مستمرّة

2018-07-29
حفل جوليا بطرس وكل هذا الابتذال

حفل جوليا بطرس وكل هذا الابتذال

2018-07-29
النائب غنايم: ردنا لم يكن على مستوى الحدث

النائب غنايم: ردنا لم يكن على مستوى الحدث

2018-07-29