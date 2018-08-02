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حالة الطقس: غائم جزئيا ويحتمل سقوط زخات خفيفة

تاريخ النشر: 02/08/2018 - 07:32

حالة الطقس: غائم جزئيا ويحتمل سقوط زخات خفيفة
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

من المتوقع أن يكون الطقس، اليوم الخميس، غائما جزئيا، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة في منطقتي الشمال والمركز.

وتشير خدمات الأرصاد الجوية إلى أنه من المحتمل أن تكون درجات الحرارة أقل من المعدل السنوي لمثل هذا الموسم.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 29 – 21، الخالصة (كريات شمونه) 33 – 25، صفد 26 – 20، طبرية 35 – 25، الناصرة 29 – 22، حيفا 30 – 27، يافا 30 – 27، القدس المحتلة 27 – 21، عسقلان 30 – 27، عين جدي (البحر الميت) 39 – 31، بئر السبع 33 – 24، أم رشرش (إيلات) 38 – 26.

ومن المتوقع أن يكون الطقس يوم غد، الجمعة، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. كما يحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة في ساعات الصباح.

ويتوقع أن يكون الطقس السبت غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. ولا يتوقع أن يحصل أي تغيير يذكر على حالة الطقس يوم الأحد.


#حالة الطقس

من عرب 48

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