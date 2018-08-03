حالة الطقس: غائم جزئيا حتى الغد

يطرأ، اليوم، الجمعة، ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، وصيفيًا عاديًا في المناطق الجبلية، وحارًا نسبيًا إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ولا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، غدًا، السّبت، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى صاف، وصيفيًا عاديًا في المناطق الجبلية، وحارًا نسبيًا في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في حين يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بعد غدٍ، الأحد، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس حارًا نسبيًا إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.