حالة الطقس: غائم جزئيا ودرجات الحرارة دون المعدل

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، السبت، غائما جزئيا، دون أي تغيير يذكر في درجات الحرارة.

وبحسب خدمات الأرصاد الجوية، فمن المحتمل أن تسقط زخات خفيفة من الأمطار، صباح اليوم، شمالي البلاد وعلى طول الساحل.

أما درجات الحرارة المتوقع لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 33 – 21، الخالصة (كريات شمونه) 35 – 23، صفد 29 – 19، طبرية 38 – 26، الناصرة 31 – 22 حيفا 31 – 25، يافا 31 – 25، القدس المحتلة 29 – 19، عسقلان 31 – 25، عين جدي (البحر الميت) 39 – 31، بئر السبع 35 – 21، أم رشرش (إيلات) 40 – 29.

إلى ذلك، من المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يوم غدٍ، الأحد، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس حارًا نسبيًا إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.