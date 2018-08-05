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حالة الطقس: ارتفاع الحرارة بحدود درجتين عن المعدل العام

تاريخ النشر: 05/08/2018 - 08:37

حالة الطقس: ارتفاع الحرارة بحدود درجتين عن المعدل العام
(pixabay)
عرب ٤٨ / وفا
تحرير: خالد السيد

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الأحد، غائمًا جزئيًا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتكون الأجواء غائمة جزيئا إلى صافية في هذه الليلة، ولطيفة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وتبنأت دائرة الأرصاد، بأن يكون غدا الاثنين،  الجو غائماً جزئياً إلى صاف، دون تغير يذكر على درجات الحرارة التي ستبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الثلاثاء  يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها  أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء المقبل يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 


#طقس فلسطين
#حالة الطقس

من عرب 48

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