حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يطرأ، اليوم، الإثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا في المناطق الجبلية، وحارًا نسبيًا إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، غدًا، الثلاثاء، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا في المناطق الجبلية، وحارًا نسبيًا إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية غلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في حين لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بعد غدٍ، الأربعاء، بحيث تبقى دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا في المناطق الجبلية، وحارًا نسبيًا إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية غلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.