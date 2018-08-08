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حالة الطقس: أجواء حارة والحرارة دون معدلها

تاريخ النشر: 08/08/2018 - 06:29

حالة الطقس: أجواء حارة والحرارة دون معدلها
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

تفيد دائرة الأرصاد الجوية أنه لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، بحيث تبقى دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفيا عاديا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية غلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، يوم الخميس، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس حارا نسبيا إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح غربية غلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس حارا نسبيا إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم السبت، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس حارا نسبيا إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.


#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء حارة

من عرب 48

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