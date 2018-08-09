حالة الطقس: حار وغائم جزئيا

من المتوقع أن يكون الطقس، اليوم الخميس، غائما جزئيا حتى صاف، كما يتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة.

أما درجات الحرارة المتوقع لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 34 – 20، الخالصة (كريات شمونه) 37 – 24، صفد 31 – 22، طبرية 38 – 25، الناصرة 33 – 22، حيفا 31 – 25، يافا 31 – 25، القدس المحتلة 31 – 21، عسقلان 30 – 25، عين جدي (البحر الميت) 40 – 31، بئر السبع 35 – 22، أم رشرش (إيلات) 41 – 28.

أما يوم غد الجمعة، فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس حارا نسبيا إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت.

وفي يوم السبت، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين.