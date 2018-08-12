حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة بدءا من الغد

يبقى الجو، اليوم، الأحد، صيفيًا عاديًا إلى حد كبير مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة التي تبقى حول معدلاتها السنوية العامة لهذا الوقت من العام. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في حين يطرأ، غدًا، الإثنين، انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تعود لمعدلاتها السنوية العامة لهذا الوقت من العام. ويسود جو صيفي حار نسبي نهارًا ومنعش ولطيف ليلًا خاصة في المناطق الجبلية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

كما توالي الحرارة الانخفاض الطفيف من جديد، بعد غدٍ، الثلاثاء، وبمعدل درجة مئوية واحدة عن اليوم الذي سبقه بحيث يبقى الجو صيفيًا عاديًا نهارًا ومنعش ولطيف في ساعات المساء والليل والفجر الباكر.