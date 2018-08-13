حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائمًا جزئيًا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

تكون الأجواء هذه الليلة غائمة جزئيًا إلى صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الثلاثاء، غائمًا جزئيًا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء، يتوقع أن يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو، يوم الخميس المقبل، غائمًا جزئيًا إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .