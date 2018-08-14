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حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل الانخفاض

تاريخ النشر: 14/08/2018 - 06:42

حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل الانخفاض
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

تفيد دائرة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تواصل الانخفاض، اليوم الثلاثاء، إذ توالي الحرارة الانخفاض الطفيف من جديد وبمعدل درجة مئوية واحدة عن اليوم الذي سبقه بحيث يبقى الجو صيفيا عاديا نهارا ومنعش ولطيف في ساعات المساء والليل والفجر الباكر.

وفي يوم الأربعاء، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية غلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

بينما يوم الخميس، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود الثلاثة درجات مئوية، ويكون الطقس حارا نسبيا إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الجمعة، لن يطرأ تغير على الأجواء الصيفية العادية السائدة في البلاد مع حرارة حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. وتسود أجواء حارة نسبيا في ساعات الظهيرة. الرباح غربية إلى جنوبية عربية.

أجواء صيفية طبيعية إلى حد كبير، يوم السبت، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة لهذا الوقت من العام بقليل. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

بينما يوم الأحد القادم، يبقى الجو صيفيا عاديا إلى حد كبير مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى حول معدلاتها السنوية العامة لهذا الوقت من العام مع أجواء حارة في الأغوار وشمال الضفة. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.


#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء حارة

من عرب 48

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