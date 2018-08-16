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حالة الطقس: غائم جزئيا والحرارة ضمن المعدل السنوي

تاريخ النشر: 16/08/2018 - 07:04

حالة الطقس: غائم جزئيا والحرارة ضمن المعدل السنوي
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الخميس، غائما جزئيا حتى صافيا، وتكون درجات الحرارة ضمن المعدل السنوي لمثل هذا الموسم.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة لنهار اليوم والليلة كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 32 – 18، الخالصة (كريات شمونه) 35 – 21، صفد 29 – 18، طبرية 36 – 25، الناصرة 32 – 22، حيفا 30 – 24، يافا 31 – 25، القدس المحتلة 30 – 19، عسقلان 30 – 25، عين جدي (البحر الميت) 38 – 30، بئر السبع 35 – 21، أم رشرش (إيلات) 41 – 27.

أما يوم غد الجمعة، فلا يتوقع أن يطرأ تغير على الأجواء الصيفية العادية السائدة في البلاد مع حرارة حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

ويتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يوم السبت، إلا أنها تبقى ضمن المعدل السنوي لهذا الوقت من الموسم.


#حالة الطقس

من عرب 48

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