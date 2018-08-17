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حالة الطقس: غائم جزئيا ولا تغيير في درجات الحرارة

تاريخ النشر: 17/08/2018 - 07:16

حالة الطقس: غائم جزئيا ولا تغيير في درجات الحرارة
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

يتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، غائما نسبيا حتى صافيا.

وبحسب خدمات الأرصاد الجوية فمن المتوقع أن تكون درجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 32 – 18، الخالصة (كريات شمونه) 35 – 21، صفد 29 – 18، طبرية 36 – 25، الناصرة 32 – 22، حيفا 30 – 24، يافا 31 – 25، القدس المحتلة 30 – 19، عسقلان 30 – 25، عين جدي (البحر الميت) 38 – 30، بئر السبع 35 – 21، أم رشرش (إيلات) 41 – 27.

إلى ذلك، يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يوم غد السبت، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، ومعتدلة السرعة.

ويتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، الأحد، بيد أنها تبقى قريبة من المعدلات السنوية.


#حالة الطقس

من عرب 48

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