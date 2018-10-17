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حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

تاريخ النشر: 17/10/2018 - 06:22

حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض طفيف على درجات الحرارة
عرب ٤٨

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، بحيث تصبح دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا، وخريفيا معتدلا نهارا، ومائلا للبرودة ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يوم الخميس، بحيث تصبح حلو معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، وخريفيا معتدلا نهارا، ومائلا للبرودة ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يوم الجمعة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، وخريفيا معتدلا نهارا، ومائلا للبرودة ليلا، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم السبت، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا، وخريفيا معتدلا نهارا، ومائلا للبرودة ليلا، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما يوم الأحد، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا، وخريفيا عاديا نهارا، ولطيفا ليلا، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

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من عرب 48

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