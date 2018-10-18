حالة الطقس: غائم جزئيا وأمطار محلية على طول الساحل

من المتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، اليوم الخميس، ويتوقع أن أمطار محلية على طول الساحل مصحوبة بعواصف رعدية.

كما يحتمل أن تسقط أمطار محلية في المناطق الداخلية من البلاد، ويخشى، ولكن بدرجة منخفضة، من حدوث فيضانات في الأغوار وبرية الخليل.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فهي كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 27 – 17، الخالصة (كريات شمونه) 30 – 19، صفد 24 – 16، طبرية 32 – 21، الناصرة 26 – 18، حيفا 27 – 22، يافا 27 – 22، القدس المحتلة 24 – 22، عسقلان 27 – 20، عين جدي (البحر الميت) 32 – 27، بئر السبع 28 – 19، أم رشرش (إيلات) 32 – 22.

إلى ذلك، من المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يوم غد الجمعة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، وخريفيا معتدلا نهارا، ومائلا للبرودة ليلا.

وفي يوم السبت، لا يتوقع أن يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام.

أما يوم الأحد فيتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا.