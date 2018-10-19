حالة الطقس: غائم جزئيا وأمطار محلية شمالي البلاد ومركزها

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، غائما جزئيا، ويحتمل سقوط أمطار محلية في شمالي البلاد ومركزها.

كما يتوقع أن أن تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية قليلة، ويخشى من حصول فيضانات في الأودية الشرقية والجنوبية.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 27 – 16، الخالصة (كريات شمونه) 30 – 19، صفد 23 – 16، طبرية 31 – 21، الناصرة 26 – 18، حيفا 28 – 22، يافا 27 – 22، القدس المحتلة 24 – 16، عسقلان 27 – 20، عين جدي (البحر الميت) 32 – 27، بئر السبع 28 – 19، أم رشرش (إيلات) 33 – 22.

ولا يتوقع أن يطرأ تغيير ملموس على درجات الحرارة يوم غد، السبت، حيث من المتوقع أن تبقى أعلى من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من العام.

أما يوم الأحد فيتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا.