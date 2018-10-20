حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة بدءًا من الغد

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، اليوم، السبت، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، وخريفيًا معتدلًا نهارًا، ومائلًا للبرودة ليلًا، وتكون الفرصة مهيّأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

بينما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، غدًا، الأحد، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، وخريفيًا معتدلًا نهارًا، ومائلًا للبرودة ليلًا، ويحتمل تساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بعد غدٍ، الإثنين، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، وحارًا نسبيًا بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.