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أمطار غزيرة في الجليل والشمال

تاريخ النشر: 21/10/2018 - 11:41

أمطار غزيرة في الجليل والشمال
حيفا، صباح اليوم (تصوير "عرب 48")
عرب ٤٨ / ربيع سواعد

هطلت كميات كبيرة من الأمطار على مختلف البلدات والمناطق الواقعة شمالي البلاد، لتغمر الشوارع الداخلية والرئيسية صباح اليوم، الأحد.

وبحسب توقعات دائرة الأرصاد الجوية، فإن هطول الأمطار سيتوقف في ساعات الظهر من اليوم.

ومن المتوقع أن يكون الجو اليوم بين غائم جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لهطول أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا، الاثنين، غائما جزئيا إلى غائم، حارا إلى شديد الحرارة ومغبرا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، وفي ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما بعد غد، الثلاثاء، فمن المتوقع أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم حارا إلى شديد الحرارة ومغبرا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

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#الجليل
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#حالة الطقس

أمطار غزيرة في الجليل والشمال

أمطار غزيرة في الجليل والشمال

أمطار غزيرة في الجليل والشمال

من عرب 48

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