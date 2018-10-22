تحذير: أمطار غزيرة وفيضانات بدءا من الخميس

حذرت الخدمات الهيدرولوجية في سلطة المياه الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، من هطول أمطار غزيرة تتسبب بفيضانات في نهاية الأسبوع.

وجاء في التحذير، الذي يتصل بيومي الخميس والجمعة المقبلين، أنه يشمل الأودية التي تصب في بحيرة طبرية والجليل الغربي والكرمل والأودية في مركز البلاد وحتى الساحل الجنوبي، مع الأخذ بالحسبان إمكانية الغمر بالمياه في المدن والفيضانات في المدن الساحلية.

كما يتوقع أن تحصل فيضانات في الأودية الشرقية، وخاصة في منطقة الأغوار والأودية التي تصب في البحر الميت وحتى منطقة إيلات.

وبحسب سلطة المياه فإن موجة الفيضانات الأولى متوقعة صباح الخميس وتستمر حتى ساعات الظهر. ويتوقع أن تكون شديدة في منطقة النقب والجنوب.

كما حذرت من إمكانية إغلاق طرق بسبب الفيضانات، وخاصة شارع "90"، من منطقة البحر الميت إلى الجنوب. وكذلك شارع "40" في منطقة وادي فقرا (ناحال تسين)، والشارع على حدود إسرائيل ومصر.

إلى ذلك، من المتوقع أن يطرأ، الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ولكن تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي لهذا الموسم.