  2. محليات
  3. حالة الطقس

رغم الأجواء الصباحية الباردة: ارتفاع حاد في درجات الحرارة اليوم

تاريخ النشر: 22/10/2018 - 06:59

رغم الأجواء الصباحية الباردة: ارتفاع حاد في درجات الحرارة اليوم
عرب ٤٨

رغم الأجواء الصباحيّة الباردة جدًا، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم، الإثنين، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، وحارًا نسبيًا بوجه عام، وخلال ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، غدًا، الثلاثاء، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، وحارًا نسبيًا بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في حين يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بعد غدٍ، الأربعاء، مع بقائها فوق معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، وحارًا نسبيًا بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#حالة الطقس
#درجات الحرارة
#أجواء فلسطين
#طقس فلسطين

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الرينة: اتهام 8 شبان بالتورط في جريمة قتل نويصري
الرينة: اتهام 8 شبان بالتورط في جريمة قتل نويصري

2018-10-22

رهط: 4 إصابات إحداها حرجة بانقلاب سيّارة
رهط: 4 إصابات إحداها حرجة بانقلاب سيّارة

2018-10-21

طلعة عارة: الإضراب في المدارس الثانوية والإعدادية يتواصل
طلعة عارة: الإضراب في المدارس الثانوية والإعدادية يتواصل

2018-10-21

الأكثر قراءة

الفيصل استمع لتسجيل مقتل خاشقجي:

الفيصل استمع لتسجيل مقتل خاشقجي: "من الصعب الخروج من هذا"

2018-10-21
أحد أفراد فريق القتل ارتدى ملابس خاشقجي وغادر القنصلية

أحد أفراد فريق القتل ارتدى ملابس خاشقجي وغادر القنصلية

2018-10-21
اغتيال خاشقجي: ترامب ينضم للأوروبيين بالتشكيك برواية السعودية

اغتيال خاشقجي: ترامب ينضم للأوروبيين بالتشكيك برواية السعودية

2018-10-21
نتنياهو: سنفاوض الأردن لتجديد الاتفاق حول

نتنياهو: سنفاوض الأردن لتجديد الاتفاق حول "الباقورة والغمر"

2018-10-21
مصرع 3 فلسطينيين بحادث سير قرب جنين

مصرع 3 فلسطينيين بحادث سير قرب جنين

2018-10-21