رغم الأجواء الصباحية الباردة: ارتفاع حاد في درجات الحرارة اليوم

رغم الأجواء الصباحيّة الباردة جدًا، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم، الإثنين، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، وحارًا نسبيًا بوجه عام، وخلال ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، غدًا، الثلاثاء، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، وحارًا نسبيًا بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في حين يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بعد غدٍ، الأربعاء، مع بقائها فوق معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، وحارًا نسبيًا بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.