حالة الطقس: أمطار خفيفة رغم ارتفاع درجات الحرارة

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وحارا نسبيا بوجه عام، وخلال ساعات المساء يحتمل تساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الأربعاء يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها فوق معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وحارا نسبيا بوجه عام، ويحتمل تساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة في يوم الخميس، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، ولطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار تكون رعدية غزيرة أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار خاصة خلال ساعات ما قبل الظهر، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، يوم السبت، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.