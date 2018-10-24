حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض على درجات الحرارة

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، مع بقائها فوق معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وحارا نسبيا بوجه عام، ويحتمل تساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في يوم الخميس يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، ولطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار تكون رعدية غزيرة أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

كما يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة في يوم الجمعة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار خاصة خلال ساعات ما قبل الظهر، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وفي يوم السبت يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.