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حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة حتى الإثنين

تاريخ النشر: 27/10/2018 - 07:40

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة حتى الإثنين
عرب ٤٨

يطرأ، اليوم، السّبت، ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، ولطيفًا نهارًا، وباردًا نسبيًا إلى بارد ليلًا، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، غدًا، الأحد، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غالبًا صافٍ، ولطيفًا نهارًا، وباردًا نسبيًا ليلًا، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبعد غدٍ، الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالبًا صافٍ، ولطيفًا نهارًا، وباردًا نسبيًا ليلًا، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. والله تعالى أعلى وأعلم.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#أجواء فلسطين

من عرب 48

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