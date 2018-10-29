حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة حتى الأربعاء

يطرأ، اليوم، الإثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبًا صافٍ، ولطيفًا نهارًا، وباردًا نسبيًا صباحًا وليلًا، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

كما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، غدًا، الثلاثاء، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس لطيفًا نهارًا، وباردًا نسبيًا صباحًا، وليلًا، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبعد غدٍ، الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالبًا صافٍ، ولطيفًا نهارًا، وباردًا نسبيًا صباحًا وليلًا، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.