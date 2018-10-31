حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل الارتفاع

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، ويكون الطقس غالبا صاف، ولطيفا نهارا، وباردا نسبيا صباحا، وليلا، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، في يوم الخميس، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبا صاف، ولطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي الجمعة، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبا صاف، ولطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، يوم السبت، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ولطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وخلال ساعات المساء والليل يحتمل تساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.