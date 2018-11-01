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حالة الطقس: جاف وحار باستثناء المناطق الجبلية وشمالي البلاد

تاريخ النشر: 01/11/2018 - 07:26

حالة الطقس: جاف وحار باستثناء المناطق الجبلية وشمالي البلاد
عرب 48

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الخميس، حارا وجافا، حيث يتوقع أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعتاد لهذا الموسم، باستثناء المناطق الجبلية وشمالي البلاد.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 26 – 16، الخالصة (كريات شمونه) 30 – 17، صفد 23 – 15، طبرية 31 – 18، الناصرة 26 – 17، حيفا 29 -19، يافا 31 – 19، القدس المحتلة 24 – 16، عسقلان 29 – 19، عين جدي (البحر الميت) 32 – 24، بئر السبع 29 – 17، أم رشرش (إيلات) 34 – 21.

ولا يتوقع أن يطرأ تغيير كبير على درجات الحرارة، يوم غد الجمعة، حيث يتوقع أن تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبا صافيا، ولطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

أما يوم السبت فمن المتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ولطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#حالة الطقس

من عرب 48

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