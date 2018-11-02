حالة الطقس: جاف وحار في غالبية المناطق

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، جافا وحارا في غالبية مناطق البلاد، باستثناء المناطق الجبلية.

ومن المتوقع أيضا أن تهب رياح شرقية نشطة في شمالي البلاد والمناطق الجبلية. وفي ساعات ظهر اليوم يحتمل أن تتساقط أمطار محلية جنوب شرقي البلاد.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 26 – 15، الخالصة (كريات شمونه) 30 – 17، صفد 23 – 15، طبرية 31 – 18، الناصرة 26 – 17، حيفا 29 – 19، يافا 30 – 19، القدس المحتلة 23 – 16، عسقلان 29 – 19، عين جدي (البحر الميت) 32 – 24، بئر السبع 29 – 17، أم رشرش (إيلات) 31 – 21.

إلى ذلك، من المتوقع أن يطرأ يوم غد، السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ولكنها تبقى فوق المعدلات السنوية لهذا الموسم، ويحتمل سقوط أمطار محلية جنوبي البلاد.

أما يوم الأحد فيتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم، كما يحتمل سقوط أمطار محلية متقطعة، ويخشى من حدوث فيضانات في الأودية الجنوبية والشرقية.

أما يوم الإثنين فيتوقع أن يكون الطقس ما بين غائم جزئيا حتى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط أمطار محلية متقطعة مصحوبة بعواصف رعدية. ويخشى من حدوث فيضانات في الأودية الجنوبية والشرقية.