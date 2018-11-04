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حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار مساء

تاريخ النشر: 04/11/2018 - 06:49

حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار مساء
عرب ٤٨

يكون الجو اليوم، الأحد، غائماً جزئياً بارداً نسبياً الى بارد فوق المناطق الجبلية خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء، ويكون الجو معتدلا خلال النهار وباردا نسبيا خلال الليل في باقي المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة اعتباراً من ساعات المساء لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق وقد تكون مصحوبه بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شرقية تتحول في ساعات المساء إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة وباردة نسبياً إلى باردة، الليلة المقبلة، وتسقط على فترات زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبه بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وغدا الأثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط على فترات زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبه بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

ويكون الجو، بعد غد، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسقط على فترات زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#حالة الطقس
#بارد
#أمطار

من عرب 48

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