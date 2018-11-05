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حالة الطقس: انخفاض ملموس في درجات الحرارة

تاريخ النشر: 05/11/2018 - 07:53

حالة الطقس: انخفاض ملموس في درجات الحرارة
عرب ٤٨

يطرأ، اليوم، الإثنين، انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، ومائلًا للبرودة نهارًا، وباردًا نسبيًا ليلًا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية قد تكون رعدية فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

أما غدًا، الثلاثاء، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، وباردًا نسبيًا نهارًا، وباردًا ليلًا، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية قد تكون رعدية فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبعد غدٍ، الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، ومائلًا للبرودة نهارًا، وباردًا نسبيًا ليلًا، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.

في حين يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يوم الخميس، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، ولطيفًا نهارًا، وباردًا نسبيًا ليلًا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#أجواء فلسطين

من عرب 48

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