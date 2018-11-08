حالة الطقس: غائم جزئيا ودرجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية

من المتوقع أن يكون الطقس، اليوم الخميس، غائما حزئيا حتى صاف، وتكون درجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية لهذاالموسم.

ويحتمل أن تسقط أمطار محلية خفيفة في ساعات ظهر اليوم، وخاصة في المناطق الجبلية في شمالي البلاد ووسطها.

أما درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 22 -13، الخالصة (كريات شمونه) 25 – 16، صفد 19 – 13، طبرية 28 – 16، الناصرة 23 – 13، حيفا 25 – 16، يافا 25 – 15، القدس المحتلة 21 – 12، عسقلان 24 – 15، عين جدي (البحر الميت) 28 – 21، بئر السبع 24 – 12، أم رشرش (إيلات) 28 – 19.

ويتوقع أن يطرأ، يوم غد الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون أقل من المعدلات السنوية بقليل، ويكون الطقس غائما، ويحتمل سقوط أمطار محلية.

أما يوم السبت فيطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا نسبيا ليلا، ويحتمل سقوط أمطار محلية.

وفي يوم الأحد، يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة في بعض المناطق.