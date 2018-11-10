حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة واحتمال سقوط أمطار

يطرأ، اليوم، السبت، انخفاضٌ طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، ومائلًا للبرودة نهارًا، وباردًا نسبيًا ليلًا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية قد رعدية رعدية غزيرة "محليًا"، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ولا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، غدًا، الأحد، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، ومائلًا للبرودة نهارًا، وباردًا نسبيًا ليلًا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

والإثنين أيضًا لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، ومائلًا للبرودة نهارًا، وباردًا نسبيًا ليلًا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة غلى معتدلة السرعة.