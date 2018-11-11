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حالة الطقس: جو معتدل وبارد نسبيا

تاريخ النشر: 11/11/2018 - 06:31

حالة الطقس: جو معتدل وبارد نسبيا
عرب ٤٨

يكون الجو اليوم، الأحد، غائماً جزئياً بارداً نسبياً إلى بارد فوق المناطق الجبلية خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء والليل، وفي بقية المناطق يكون الجو معتدلا خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الأثنين يكون الجو غائماً جزئياً بارداً نسبياً إلى بارد فوق المناطق الجبلية خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء والليل، وفي بقية المناطق يكون الجو معتدلا خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً بارداً نسبياً إلى بارد فوق المناطق الجبلية خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء والليل، وفي بقية المناطق يكون الجو معتدلا خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل، وتكون فرصة مهياة اعتبارا من ساعات المساء والليل لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبه بعواصف رعدية احيانا، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#حالة الطقس
#معتدل
#بارد نسبيا

من عرب 48

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