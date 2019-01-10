حالة الطقس: بين صاف وغائم جزئيا وارتفاع في درجات الحرارة

من المتوقع أن يكون الجو اليوم، الخميس، ما بين غائم جزئيا حتى صاف، كما يتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتكون ضمن المعدلات السنوية لمثل هذا الموسم.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 13 – 5، الخالصة (كريات شمونه) 15 – 7، صفد 10 – 5، طبرية 18 – 8، الناصرة 13 – 6، حيفا 16 – 9، يافا 18 – 8، القدس المحتلة 11 – 5، عسقلان 17 – 7، عين جدي (البحر الميت) 19 – 12، بئر السبع 17 – 5، أم رشرش (إيلات) 21 – 9.

إلى ذلك، من المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يوم غد الجمعة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف،.

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، يوم السبت، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا حتى صافيا.

أما يوم الأحد فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالبا صافيا.