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حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وأمطار بأنحاء البلاد

تاريخ النشر: 13/01/2019 - 06:56

حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وأمطار بأنحاء البلاد
عرب ٤٨

يطرأ تحول على حالة الطقس اليوم، الأحد، وتهب رياح جنوبية – غربية شديدة السرعة في السهل الساحلي والجبال، ويتوقع أن تزداد سرعتها، وتنخفض درجات الحرارة ليتحول الجو إلى غائم جزئي. ويكون الجو مغبرا في جنوب البلاد. وتسقط أمطار في شمالي البلاد، تشتد في ساعات المساء تدريجيا وتمتد إلى السهل الساحلي مرفقة بعواصف رعدية.

ويستمر هطول الأمطار، غدا الإثنين، وخاصة في شمالي البلاد وتكون مصحوبة بعواصف رعدية. وقد تسقط الأمطار في وسط البلاد. ويتواصل هبوب رياح شديدة ويتوقع أن يكون الجو مغبرا في الجنوب. وتتساقط الثلوج في جبل الشيخ. وفي ساعات المساء تخف الأمطار.

وتشتد الرياح بعد غد، الثلاثاء، لكن من دون أن يطرأ تغير على درجات الحرارة ويكون الجو غائما جزئيا. وفي ساعات المساء المتأخرة يبدأ تساقط الأمطار مجددا وتكون مصحوبة بعواصف رعدية في شمالي البلاد، وتمتد لاحقا إلى وسطها.

ويستمر تساقط الأمطار يوم الأربعاء، ويكون مصحوبا بعواصف رعدية في شمال البلاد، ويتوقع سقوط بَرد. وتهب رياح جنوبية – غربية شديدة السرعة، وتهطل الثلوج على قمم الجبال في شمال البلاد، وثمة احتمال لتساقط الثلوج في القدس أيضا.


#حالة الطقس
#ماطر
#انخفاض درجات الحرارة

من عرب 48

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