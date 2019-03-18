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حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وصاف

تاريخ النشر: 18/03/2019 - 06:24

حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وصاف
عرب ٤٨

يكون الجو اليوم، الإثنين، صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح  شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والليلة المقبلة تكون الأجواء صافية وباردة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح  شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#حالة الطقس
#صاف
#درجات الحرارة

من عرب 48

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