حالة الطقس: أجواء ربيعية مع ارتفاع درجات الحرارة

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبا صاف، وربيعيا لطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، وربيعيا لطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

بينما يوم الخميس، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غالبا صاف، ولطيفا نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، يوم الجمعة، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالبا صاف، وربيعيا لطيفا نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا، ومائلا للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفا في باقي المناطق نهارا، وباردا ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.