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حالة الطقس: لطيف وغائم جزئيا

تاريخ النشر: 23/03/2019 - 07:58

حالة الطقس: لطيف وغائم جزئيا
عرب ٤٨

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، السبت، لطيفا وغائما جزئيا دون أن يطرأ تغيير ملحوظ في درجات الحرارة.

وفي ساعات بعد الظهر يحتمل أن تسقط أمطار محلية في غالبية أنحاء البلاد، ويخشى من حدوث فيضانات في أودية البحر الميت والأغوار وبرية الخليل.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 20 – 9، الخالصة (كريات شمونه) 23 – 11، طبرية 25 – 14، الناصرة 20 – 10، حيفا 20 – 13، يافا 20 – 13، القدس المحتلة 18 – 9، عسقلان 20 – 13، عين جدي (البحر الميت) 25 – 18، بئر السبع 23 – 12، أم رشرش (إيلات) 27 – 16.

أما يوم غد الأحد، فمن المتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. وفي ساعات بعد الظهر يتوقع أن تسقط أمطار محلية خفيفة حتى متوسطة في شمالي ووسط البلاد. وفي ساعات الليل تشتد الأمطار وتكون مصحوبة بعواصف رعدية.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#حالة الطقس

من عرب 48

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