حالة الطقس: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الخميس، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

وفي ساعات صباح اليوم يحتمل أن تسقط أمطار محلية خفيفة في شمالي البلاد. وفي ساعات الظهر والمساء يتحول إلى غائم، ويحتمل أن تسقط أمطار في شمالي ووسط البلاد.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 15 – 10، الخالصة (كريات شمونه) 19 – 12، صفد 15 0 9، طبرية 22 – 12، الناصرة 17 – 11، حيفا 19 – 13، يافا 19 – 14، القدس المحتلة 16 – 10، عسقلان 19 – 14، عين جدي (البحر الميت) 25 – 19، بئر السبع 20 – 12، أم رشرش (إيلات) 26 – 17.

ويوم غد، الجمعة، يتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي تصحب بزخات البرد أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة ونشطة السرعة.

كما يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، يوم السبت، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبا غائم، وباردا بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي تصحب بزخات البرد أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.