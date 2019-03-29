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حالة الطقس: غائم وماطر وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

تاريخ النشر: 29/03/2019 - 07:11

حالة الطقس: غائم وماطر وارتفاع طفيف في درجات الحرارة
عرب ٤٨

من المتوقع أن يكون الطقس، اليوم الجمعة، غائما، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار محلية خفيفة في كافة أنحاء البلاد.

كما يتوقع أن تشتد الأمطار في ساعات الليل، ويخشى من حدوث فيضانات في أودية البحر الميت والأغوار وبرية الخليل.

أما درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 17 – 9، الخالصة (كريات شمونه) 20 – 11، صفد 16 – 9، طبرية 21 – 12، الناصرة 16 – 13، حيفا 21 – 14، يافا 22 – 12، القدس المحتلة 18 – 11، عسقلان 22 – 14، عين جدي (البحر الميت) 24 – 18، بئر السبع 22 – 12، أم رشرش (إيلات) 27 – 17.

أما يوم غد، السبت، فيتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتشتد سرعة الرياح، ويتوقع أن تسقط أمطار محلية متقطعة، ويخشى من حدوث فيضانات في الأودية الشرقية والجنوبية. كما يتوقع أن تشتد الأمطار في ساعات الليل.

أما الأحد فمن المتوقع أن تسقط أمطار غزيرة في كافة أنحاء البلاد، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة، ويخشى من حدوث فيضانات، وتكون درجات الحرارة أقل من المعدلات السنوية.

ويتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة يوم الإثنين في كافة أنحاء البلاد، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة، ويخشى من حدوث فيضانات وسيول في كافة أنحاء البلاد، وتبقى درجات الحرارة دون المعدلات السنوية.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#حالة الطقس

من عرب 48

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